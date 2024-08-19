Лукашенко заявил о денацифицикации Украины

Лукашенко заявил о полной денацифицикации Украины

Украина уже полностью денацифицирована, следует начать переговоры и завершать текущий конфликт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас на Украине остались «несколько оголтелых нациков», которые «уже не в тренде».

Кроме того, Лукашенко назвал условие, при котором Украина будет уничтожена. По его словам, «если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины». Политик в очередной раз заявил о том, что необходимо начать переговоры для завершения конфликта.