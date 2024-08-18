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12:38, 18 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал условие уничтожения Украины

Лукашенко: Украина будет уничтожена, если не начнет переговоры

Фото: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором Украина будет уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, Киеву и Москве необходимо начать переговоры для завершения конфликта. «Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины», — сказал он.

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Ранее Лукашенко заявил, что Украина желает спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Он также выразил уверенность в том, что российские войска «снесут» Вооруженные силы Украины в Курской области.

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