Лукашенко назвал условие уничтожения Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором Украина будет уничтожена. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам белорусского лидера, Киеву и Москве необходимо начать переговоры для завершения конфликта. «Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины», — сказал он.
Материалы по теме:
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023
Ранее Лукашенко заявил, что Украина желает спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Он также выразил уверенность в том, что российские войска «снесут» Вооруженные силы Украины в Курской области.