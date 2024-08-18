Лукашенко: атака ВСУ под Курском — попытка толкнуть Россию на ядерный удар

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы желает спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Об этом он высказался в интервью телеканалу «Россия».

Он также выразил уверенность, что российские войска «снесут» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, эскалация ситуация со стороны Украины — это попытка толкнуть Россию на ядерный удар.

Кроме того, Лукашенко уточнил, что власти Киева сформировали для атаки под Курском мощные силы с участием наемников.

Ранее стало известно о причастности Запада к планируемой атаке ВСУ на ядерные объекты России. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что планы украинских военных совершить атаку оружием НАТО на Курскую и Запорожскую атомные станции подтвердили с разных сторон.

