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22:29, 16 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о причастности Запада к планируемой атаке ВСУ на ядерные объекты России

Подпольщик Лебедев: спецслужбы Запада курируют атаку ВСУ на ядерные объекты РФ

Фото: Unsplash

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что западные спецслужбы курируют атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они планируют осуществить по ядерным объектам России. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что планы ВСУ совершить атаку оружием НАТО на Курскую и Запорожскую атомные станции подтвердили с разных сторон.

«Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям», — отметил подпольщик.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

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      Марина Совина
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