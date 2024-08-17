WP: атака ВСУ на Курск сорвала секретные переговоры РФ и Украины

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сорвала тайные переговоры России и Украины, которые стороны собирались провести в Катаре в августе, утверждает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, на них намеревались достигнуть соглашения о прекращении ударов по объектам энергетики. При этом российская и украинская делегации собирались общаться не напрямую, а через катарских посредников.

Россия и Украина намеревались общаться через катарских посредников

The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, знакомых с ходом диалога, сообщила, что Украина и Россия собирались направить в августе делегации в Доху для переговоров по соглашению о прекращении с обеих сторон ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Это соглашение было бы равносильно частичному прекращению огня.

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Причем переговоры не были бы прямыми — катарские дипломаты выступали бы в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями. Неназванный чиновник сказал газете, что обе стороны договорились о встречах, оставалось проработать лишь незначительные детали. Украинцы якобы хотели, чтобы потенциальное соглашение было достигнуто аналогично зерновой сделке, заключенной при посредничестве Турции и ООН в 2022 году.

По мнению некоторых официальных лиц, слова которых привела газета, это соглашение могло бы привести в будущем и к переговорам об урегулировании военного конфликта в целом.

Однако переговоры были сорваны вторжением Украины в Курскую область. Катар не был проинформирован об атаке заранее. Утверждается, что переговоры были отложены российской стороной, однако о полной отмене речь не идет. «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — приводятся слова неназванного дипломата. При этом Украина якобы все равно была готова отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, не посчитав одностороннюю встречу полезной.

Переговоры все еще могут состояться

WP добавила, что общение все же может состояться, однако лишь в формате видеоконференции. Названа дата — 22 августа. После чего Киев «проведет консультации с партнерами по реализации обсужденных вопросов», добавляется в материале.

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Также приведены оценки неких высокопоставленных украинских чиновников, которые скептически оценили шансы на достижение соглашения: некоторые оценивали их в 20 процентов, а другие считали, что они еще меньше, причем «даже если бы атака на Курскую область не состоялась».

В России заявили, что атака ВСУ поставила вероятность переговоров на паузу

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что атакой на Курскую область Киев поставил на паузу тему мирных переговоров с Россией.

«Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — подчеркнул он.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов посчитал, что после атаки ВСУ на Курскую область Россия не может вести переговоры с действующими властями страны. «Киев — это просто марионетка в чужих руках. Если надо вести серьезные переговоры, то их надо вести с теми, от кого эта марионетка зависит», — высказался он.

Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз также заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России находятся бойцы ВСУ.