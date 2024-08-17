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17:42, 17 августа 2024Россия

В России отреагировали на информацию о срыве переговоров с Украиной из-за атаки ВСУ

Депутат Журова: перед переговорами с Украиной начинается усыпление бдительности

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В преддверии мирных переговоров у Украины всегда начинается усыпление бдительности, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на информацию о срыве планируемой встречи делегаций Москвы и Киева из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

«Когда начинаются какие-то переговоры, мы видим, что у Украины идет какое-то усыпление бдительности. Вроде как переговоры, украинская сторона готова, не будет лишних проявлений с их стороны. Когда готовятся переговоры, все успокаиваются в целом, поэтому все начинают думать, что это усыпление бдительности, а тут наоборот активности. Но Западу, наверное, этого не хочется», — сказала депутат.

Как сообщила газета The Washington Post, атака ВСУ на Курскую область сорвала запланированные переговоры Москвы и Киева о частичной приостановке боевых действий. По информации издания, делегации двух стран должны были встретиться в Дохе в августе и обсудить прекращение ударов по объектам энергетики.

В качестве посредников должны были выступить катарские дипломаты. Газета пишет, что это могло стать предпосылкой к окончательному завершению конфликта. Начало боев в российском регионе отложило, но не отменило начало диалога, говорится в материале.

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