Боуз: переговоры не состоятся, пока на территории России есть солдаты ВСУ

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России находятся бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Перспективы мирного решения после атаки украинской армии на приграничный российский регион оценил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз в социальной сети X.

По его мнению, западные чиновники могут не рассчитывать на переговоры по Украине при сложившихся обстоятельствах, потому что «совершенно не знают русских». Боуз убежден, что Москва не пойдет на такой шаг. «Существует абсолютно нулевой шанс того, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на ее территории есть хоть один украинский солдат», — написал он.

Ранее стало известно, что Запад опасается раздора из-за нападения ВСУ на Курскую область. Высокопоставленный чиновник рассказал агентству Bloomberg, что несколько человек указали на возможность того, что эскалация боев на российской территории может отвлечь войска ВСУ от «хрупкой линии фронта» и посеять раздор среди партнеров Украины.