Сенатор Климов: Россия не готова к переговорам с действующей властью Украины

После атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область Россия не может вести переговоры с действующими властями страны, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о судьбе мирного процесса после заявления президента России Владимира Путина о том, что с Киевом теперь не о чем говорить.

«Киев — это просто марионетка в чужих руках. Если надо вести серьезные переговоры, то их надо вести с теми, от кого эта марионетка зависит. Были попытки через них вести дела, и чем они закончились? Мы начали договариваться, приехали люди из Лондона и объявили, что англосаксы им это делать запрещают. И вот война Запада против России продолжается уже два года», — сказал сенатор.

Глава государства объявил о том, что те люди, которые сегодня изображают из себя киевскую власть, не могут стать для нас партнерами по переговорам. Я лично так понял эту фразу Андрей Климов российский сенатор

По словам политика, Россия пыталась найти компромисс с властями Украины.

«Россия исчерпала все возможные средства договариваться с этой хунтой. Мы точно вправе умыть руки сейчас и искать решения проблемы иными способами после этого акта. Мы не уклонялись от переговоров такого рода, мы и сейчас готовы, но только не с Киевом. То, что мы делали до этого — тоже правильно, но те сами порвали все связи и сожгли мосты, они виноваты в этом. Этот акт агрессии перевел ситуацию в совершенно другое качество», — заключил он.

Президент России Владимир Путин во время совещания по поводу обстановки в приграничных с Украиной областей заявил, что Москве не о чем говорить с Киевом. «О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?» — заявил он.

Также он пообещал, что Москва даст «достойный ответ» Киеву на вторжение на территорию российского региона.