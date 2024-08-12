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15:36, 12 августа 2024Россия

Путин пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы

Путин пообещал, что Украина получит достойный ответ за свои действия

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Киев получит достойный ответ после атак на российские регионы, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничье, передает ТАСС.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — заявил Путин.

Ранее глава государства заявил, что с атакующим мирное население Киевом не о чем говорить и ни о каких мирных переговорах не может быть речи. По мнению Путина, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада, который «с нами воюет».

Путин также предположил, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России, в частности, новых провокаций нельзя исключать и в Брянской области.

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются около недели. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

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      Елена Торубарова
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