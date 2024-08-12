Путин пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы

Путин пообещал, что Украина получит достойный ответ за свои действия

Киев получит достойный ответ после атак на российские регионы, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничье, передает ТАСС.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — заявил Путин.

Ранее глава государства заявил, что с атакующим мирное население Киевом не о чем говорить и ни о каких мирных переговорах не может быть речи. По мнению Путина, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада, который «с нами воюет».

Путин также предположил, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России, в частности, новых провокаций нельзя исключать и в Брянской области.

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются около недели. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.