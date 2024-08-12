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16:11, 12 августа 2024Силовые структуры

Путин поручил ФСБ и Росгвардии разобраться с украинскими диверсантами

Путин: ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничных регионах
Начало событий в новости Путин пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сотрудникам ФСБ и Росгвардии поручено обеспечить в приграничных районах России режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующее поручение силовикам дал глава государства Владимир Путин во время оперативного совещания по ситуации в приграничных регионах страны, передает РИА Новости.

Президент дал указание правоохранительным органам провести эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.

Киев получит достойный ответ после атак на российские регионы, заверил он.

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются около недели. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

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      Любовь Ширижик
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