Путин поручил ФСБ и Росгвардии разобраться с украинскими диверсантами

Путин: ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО в приграничных регионах

Путин пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы

Начало событий в новости Путин пообещал достойный ответ Киеву после атак на российские регионы

Сотрудникам ФСБ и Росгвардии поручено обеспечить в приграничных районах России режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующее поручение силовикам дал глава государства Владимир Путин во время оперативного совещания по ситуации в приграничных регионах страны, передает РИА Новости.

Президент дал указание правоохранительным органам провести эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.

Киев получит достойный ответ после атак на российские регионы, заверил он.

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются около недели. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.