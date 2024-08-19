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22:25, 19 августа 2024Мир

В МИД РФ исключили возможность переговоров с Киевом в ближайшее время

Замглавы МИД РФ Галузин: о переговорах с Киевом речи идти не может

Фото: Aleksey Belkin / Global Look Press

На фоне вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область о переговорах с Киевом не может быть и речи, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат осудил атаки Украины в Курской области. Он исключил возможность переговоров в ближайшее время.

«В такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования», — говорится в сообщении министерства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

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      Марина Совина
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