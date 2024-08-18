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14:21, 18 августа 2024Мир

В МИД отреагировали на информацию о срыве переговоров с Украиной из-за атаки ВСУ

Захарова: никаких переговоров между Россией и киевским режимом не велось

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о срыве переговоров с Украиной из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», — пояснила Захарова, добавив, что никаких прямых или непрямых переговоров между Москвой и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется.

Дипломат также подчеркнула, что угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и Запада. Захарова отметила, что ВСУ начали атаку на Курскую область 6 августа — в годовщину американской ядерной бомбардировки Хиросимы.

Ранее газета The Washington Post написала, что атака ВСУ а Курскую область, предположительно, сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. По информации издания, Россия и Украина собирались направить делегации в Доху для тайных переговоров по соглашению о прекращении на два месяца ударов по объектам энергетики.

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      Алина Черненко
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