Соратник Кадырова заявил о подготовке бойцов «Ахмата» к отражению удара ВСУ

Алаудинов заявил о подготовке чеченских бойцов к отражению удара ВСУ под Курском

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов заявил о подготовке бойцов спецназа «Ахмат» к отражению удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Его комментарий опубликовало агентство ТАСС.

Он пояснил, что украинские подразделения заняты перегруппировкой на курском направлении. Алаудинов заверил, что обстановка в приграничной Курской области находится под контролем.

«Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление», — пояснил Алаудинов.

До этого военный начальник спрогнозировал завершение боев в Курской области и конец спецоперации через пару месяцев.

В начале июля Алаудинов предполагал, что Россия завершит боевые действия на Украине осенью 2024 года.