Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 21 августа 2024Россия

Соратник Кадырова заявил о подготовке бойцов «Ахмата» к отражению удара ВСУ

Алаудинов заявил о подготовке чеченских бойцов к отражению удара ВСУ под Курском

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов заявил о подготовке бойцов спецназа «Ахмат» к отражению удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Его комментарий опубликовало агентство ТАСС.

Он пояснил, что украинские подразделения заняты перегруппировкой на курском направлении. Алаудинов заверил, что обстановка в приграничной Курской области находится под контролем.

«Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление», — пояснил Алаудинов.

До этого военный начальник спрогнозировал завершение боев в Курской области и конец спецоперации через пару месяцев.

В начале июля Алаудинов предполагал, что Россия завершит боевые действия на Украине осенью 2024 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в российском регионе на границе с Украиной

      Премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа

      Врач указала на провоцирующую появление морщин позу для сна

      Разработан улавливающий парниковый газ реактор

      Москвичам пообещали жару в августе

      Прения по делу 24 участников украинской бригады «Азов» начались в российском суде

      Россиянин попытался провезти через границу украшений на восемь миллионов рублей и попался

      Президент Палестины отменил ужин в Турции из-за угрозы покушения

      В Курской области чиновников обвинили в присвоении гуманитарной помощи

      Валиева рассказала о планах на будущее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше