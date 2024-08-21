Российский генерал заявил о начале «задвигания» ВСУ обратно в Курской области

Алаудинов: армия России в Курской области начала задвигать ВСУ обратно

Армия России в Курской области начала «задвигать» обратно подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

Продвижение ВСУ на указанном участке было остановлено, подчеркнул Алаудинов. Сейчас противник занимается перегруппировкой для возможного нанесения нового удара, сказал он.

В связи с этим бойцы подразделения «Ахмат» ведут подготовку для предотвращения последствий возможной активизации противника на новых участках, добавил генерал.

Российские бойцы вступили в бой с военнослужащими ВСУ в приграничных районах Курской области 6 августа. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов пообещал разгромить противника.