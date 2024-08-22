Украинский пленный описал задачу ВСУ в Курской области словами «показаться и уехать»

Украинский пленный: задача была показаться в Курской области и уехать

Перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области стояла задача перейти границу и отвлечь на себя крупные соединения российских войск, создав эффект масштабного прорыва. Словами «показаться и уехать» задачу украинской армии описал пленный боец ВСУ Игорь, передает его слова ТАСС.

«Нас встретил замполит. (...) Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, надо везде показаться". Задачей нашей группы было совершить марш, совершить отвлекающий маневр, как будто нас здесь много», — приводятся в публикации слова пленного.

Он добавил, что попал в засаду в первом селе их маршрута, и предположил, что командование обмануло группу, отправив на разведку боем.

Ранее другой украинский пленный назвал вторжение ВСУ в Курскую область отправкой солдат на убой. Украинский боец выразил уверенность, что этой атакой командиры хотели доказать свою силу, но показали свою глупость.