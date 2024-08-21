Украинский пленный назвал вторжение ВСУ в Курскую область отправкой солдат на убой

Пленный солдат ВСУ Попов: для вторжения в Курскую область людей посылали на убой

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) для вторжения в Курскую область России посылало людей на убой. Об этом заявил пленный солдат украинской армии Денис Попов, передает ТАСС.

«Это попытка послать людей на уничтожение, на убой. Изначально было понятно, что это все нереально будет сделать, ведь это не какая-то страна, а Россия», — отметил Попов.

Пленный боец ВСУ выразил уверенность, что атакой на Курскую область командиры украинской армии хотели доказать свою силу. Но в действительности это показало их глупость, добавил Попов. По словам военнопленного, в результате их «всех разбили», а техника была уничтожена.

Ранее пленный солдат ВСУ Виталий сообщил об очень больших потерях украинской армии в Курской области. Он рассказал, что большинство бойцов, отправленных на линию боевого соприкосновения, не возвращаются.