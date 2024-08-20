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12:36, 20 августа 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Украинский пленный: в Курской области очень большие потери

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в Курской области очень большие потери. Об этом рассказал украинский военнослужащий 92-й штурмовой бригады ВСУ Виталий, фрагмент его допроса публикует в Telegram Министерство обороны России.

«Очень большие потери. (...) Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Мы вам покажем точку, вы идите. Люди идут, и все», — рассказал пленный.

Военный добавил, что большинство отправленных на линию боевого соприкосновения не возвращаются, ведь ему ни разу не давали приказа об эвакуации или обеспечении ротации личного состава.

Пленный также рассказал о принятых в ВСУ наказаниях за отказ воевать. По его словам, украинские офицеры несколько раз сажали его в собачью клетку.

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      Глеб Палехов
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