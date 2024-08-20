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12:21, 20 августа 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о наказании в ВСУ за отказ воевать

Пленный Виталий: за отказ воевать в ВСУ заставляют сидеть в клетке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинский пленный Виталий рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) его наказывали за отказ воевать, заставляя сидеть в собачьей клетке. Его слова передает Министерство обороны России.

По его словам, он говорил своему командованию, что воевать не будет, но готов отвозить солдат на позиции и выполнять другие задачи. Несколько раз за отказ воевать он сидел в клетке. Виталий добавил, что его командира за такое отношение убили свои же.

Ранее Виталий рассказал, что военным ВСУ пригрозили перестать выплачивать зарплату с сентября. Помимо этого, украинцам постоянно блокируют счета и любые документы, при этом обратиться никуда нельзя, кроме как в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

До этого Украинский военный Владимир Бахмистеров рассказал о попадании в плен по вине командования. По его словам, командование ВСУ не стало эвакуировать его подразделение, когда оно просило о помощи.

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      Илья Таксюр
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