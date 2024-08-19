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09:04, 19 августа 2024Бывший СССР

Украинский военный рассказал о попадании в плен по вине командования

Военный ВСУ рассказал, как попал в российский плен из-за командования

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бахмистеров рассказал, как командование отправило его подразделение на позиции, которые уже были заняты российскими военными. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, командование отправило его подразделение на соседнюю позицию для удержания обороны. Однако когда они туда пришли, там уже были российские военные. Подразделение ВСУ попросило поддержки, но командование про них забыло и не стало эвакуировать убитых и раненых.

Бахмистеров добавил, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прямо из дома. Он проходил воинскую службу в 110-й бригаде.

Ранее украинский пленный рассказал об угрозах ВСУ атаковать своих бойцов с помощью ракетных систем залпового огня при отступлении. В таком случае командование намеревалось «списать случившееся на войну».

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      Илья Таксюр
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