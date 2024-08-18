Пленный рассказал об угрозах ВСУ атаковать своих бойцов с помощью РСЗО при отступлении

Пленный боец Макиевский: ВСУ угрожают ударить по военным из РСЗО при отступлении

Пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают бойцам нанести по ним удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в том случае, если они предпримут попытку отступления со своих позиций, сообщает ТАСС.

«Когда парни, чтобы выжить, захотели оставить позиции и отойти, им напрямую сказали, что в этом случае по ним нанесут удар кассетой "Града"», — заявил он.

Макиевский уточнил, что в этом случае командование намеревалось «списать случившееся на войну».

Ранее стало известно, что подразделение из более 20 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен российской армии в Курской области. Для сдачи они использовали специально созданный для этого Telegram-аккаунт.