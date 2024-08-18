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08:17, 18 августа 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об угрозах ВСУ атаковать своих бойцов с помощью РСЗО при отступлении

Пленный боец Макиевский: ВСУ угрожают ударить по военным из РСЗО при отступлении

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают бойцам нанести по ним удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в том случае, если они предпримут попытку отступления со своих позиций, сообщает ТАСС.

«Когда парни, чтобы выжить, захотели оставить позиции и отойти, им напрямую сказали, что в этом случае по ним нанесут удар кассетой "Града"», — заявил он.

Макиевский уточнил, что в этом случае командование намеревалось «списать случившееся на войну».

Ранее стало известно, что подразделение из более 20 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен российской армии в Курской области. Для сдачи они использовали специально созданный для этого Telegram-аккаунт.

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      Марина Совина
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