Пленный рассказал об угрозах ВСУ атаковать своих бойцов с помощью РСЗО при отступлении

Пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают бойцам нанести по ним удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в том случае, если они предпримут попытку отступления со своих позиций, сообщает ТАСС.
«Когда парни, чтобы выжить, захотели оставить позиции и отойти, им напрямую сказали, что в этом случае по ним нанесут удар кассетой "Града"», — заявил он.
Макиевский уточнил, что в этом случае командование намеревалось «списать случившееся на войну».
Ранее стало известно, что подразделение из более 20 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен российской армии в Курской области. Для сдачи они использовали специально созданный для этого Telegram-аккаунт.