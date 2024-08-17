Подразделение ВСУ сдалось в плен на курском направлении. Украинские военные сами вышли на связь через Telegram

24 бойца ВСУ сдались в плен под Курском через канал в Telegram

Подразделение из более 20 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)

организованно сдалось в плен российской армии в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Украинские военные сами вышли на связь

Уточняется, что 24 солдата ВСУ сдались в плен в районе населенного пункта Комаровка Курской области. Для сдачи они использовали специально созданный для этого Telegram-аккаунт FREE_SOLDIER2022. С помощью этого ресурса украинские военные вышли на связь с российскими.

24 бойца ВСУ добровольно сдались в плен российским военным

Боец ВСУ Сергей Завадский сообщил, что российские военнослужащие взяли его в плен без единого выстрела на курском направлении. Он рассказал, что украинским военным поставили задачу — находиться на пункте наблюдения возле моста, однако возникли проблемы. После перестрелки российские бойцы стали выходить на связь с солдатами ВСУ и взяли их в плен.

До этого группа пленных бойцов ВСУ заявила о желании воевать против Украины. В видеообращении украинские солдаты отказались от обмена и попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы задать ему интересующие вопросы и принять на службу.

Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую область

Группа из семи человек, входившая в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, была взята в плен возле села Мартыновка. На допросе военные признались, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в Курскую область.

На первых допросах один из пленных рассказал о планах командования. По его словам, ВСУ планировали дойти до Курска, а затем проследовать в Белгород. При этом главной задачей украинских бойцов он назвал захват наибольшего количества территорий. Военный сообщил, что Киев якобы планировал использовать захват приграничных районов для будущего обмена в рамках мирного договора с Россией.

В России исключили переговоры с Украиной на фоне атаки ВСУ

Президент России Владимир Путин на фоне атаки ВСУ на Курскую область заявил о невозможности диалога с Украиной.

О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить? Владимир Путин президент России

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. По его данным, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

Командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заверил, что обстановка под Курском полностью контролируется ВС России. По его словам, в операции на территории региона ВСУ задействовали большое число иностранных наемников.