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06:26, 17 августа 2024Бывший СССР

Группа военных ВСУ сдалась в плен на курском направлении

РИА Новости: более 20 военных ВСУ сдались в плен на курском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Более 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен на курском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник в силовом ведомстве рассказал, что 24 солдата из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии у села Комаровка на курском направлении.

«Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022», — сообщил информатор.

Накануне в Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю. По данным ведомства, 57 украинских военных приняли это решение.

Неделей ранее Минобороны сообщало о сдаче в плен в зоне СВО 55 бойцов ВСУ.

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      Марина Совина
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