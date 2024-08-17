Группа военных ВСУ сдалась в плен на курском направлении

РИА Новости: более 20 военных ВСУ сдались в плен на курском направлении

Более 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен на курском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник в силовом ведомстве рассказал, что 24 солдата из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии у села Комаровка на курском направлении.

«Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022», — сообщил информатор.

Накануне в Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю. По данным ведомства, 57 украинских военных приняли это решение.

Неделей ранее Минобороны сообщало о сдаче в плен в зоне СВО 55 бойцов ВСУ.