В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В течение недели в плен российским военным на линии боевого соприкосновения сдались 57 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
Подробности о том, где и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, не приводятся.
Неделей ранее ведомство сообщало о сдаче в плен в зоне СВО 55 бойцов ВСУ. Тогда подробности также не приводились.
15 августа Минобороны России показало видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области. По информации ведомства, бойцы принадлежат к 82-й отдельной десантно-штурмовой и 154-й отдельной механизированной бригадам ВСУ. На кадрах пленные отвечают на вопросы российских военных.
Кроме того, один из захваченных в Курской области украинских солдат рассказал, что вторжение в российский регион планировалось под руководством западных инструкторов, которых он также встречал на поле боя.