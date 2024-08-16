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13:09, 16 августа 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю в зоне СВО в плен сдались 57 бойцов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В течение недели в плен российским военным на линии боевого соприкосновения сдались 57 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Подробности о том, где и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, не приводятся.

Неделей ранее ведомство сообщало о сдаче в плен в зоне СВО 55 бойцов ВСУ. Тогда подробности также не приводились.

15 августа Минобороны России показало видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области. По информации ведомства, бойцы принадлежат к 82-й отдельной десантно-штурмовой и 154-й отдельной механизированной бригадам ВСУ. На кадрах пленные отвечают на вопросы российских военных.

Кроме того, один из захваченных в Курской области украинских солдат рассказал, что вторжение в российский регион планировалось под руководством западных инструкторов, которых он также встречал на поле боя.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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