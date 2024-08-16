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10:36, 16 августа 2024Россия

Пленный боец ВСУ рассказал о западных инструкторах на поле боя под Курском

Пленный боец ВСУ рассказал об участии иностранных наемников в боях под Курском

Фото: Alina Smutko / Reuters

В рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, присутствуют иностранные наемники. Об их участии в боях сообщил пленный украинец Сергей Боченко, видео с которым РИА Новости предоставило Минобороны России.

«Слышал от нашего командования, что планировали с западными инструкторами, они были главными. На поле боя их встречал. Они разговаривали на иностранном языке», — сказал мужчина.

Он добавил, что при пересечении российской границы наблюдал большое количество уничтоженной военной техники и бойцов ВСУ.

Помимо этого, Боченко рассказал, что командир взвода заявил о выдвижении в Курскую область за 45 минут до планируемого захода на территорию региона. «Нас заставили. Многие у нас убежали. Те, кто узнал раньше, многие поубегали. Остальные потом не смогли уйти», — признался он.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что один из украинских военных решил дезертировать из рядов ВСУ и сдаться в плен. Его задержал и сдал военной полиции член добровольной народной дружины из деревни Журавли Кореневского района. По словам сдавшегося военного, бронетранспортер, в котором ехала его группа, попал под огонь российских войск и съехал в канаву. После этого мужчина спрятался в кустах и только к утру вышел к населенному пункту.

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Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 15 августа, Киев потерял на курском направлении до 2640 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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