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05:05, 11 августа 2024Россия

Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?

Член дружины Ведрашко рассказал о сдаче в плен бойца ВСУ в Курской области

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский военнослужащий решил дезертировать из рядов армии и сдаться в плен. Его задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко, член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района. Видео с рассказом россиянина показал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Мужчина рассказал, как он встретился с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в деревню пришел незнакомый человек и попросил воды.

Он сказал, что он с Украины. Я его привез сюда, до Льгова, до поста, где военные стоят, подошел к ребятам, поздоровался, у меня документ проверили. Я сказал, что поймал диверсанта, который хочет сдаться

Юрий Ведрашкодружинник

Сдавшийся в плен украинец рассказал, что бронетранспортер, в котором ехала его группа, попал под огонь российских войск и съехал в канаву. Мужчина спрятался в кустах, а утром вышел в деревню. По его словам, он не хотел воевать с русскими, но у него забрали документы, выдали военный билет и принудительно отправили в зону боевых действий.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования. О других задачах мужчина не знал.

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Волонтеры поймали украинского диверсанта в Судже

Волонтеры из Суджи 10 августа поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей. У мужчины была при себе граната.

Задержанный представился Русланом и рассказал, что он из Сумской области. Украинец отметил, что в рядах ВСУ или все слишком молодые или слишком старые.

В этот же день в Белгородской области полицейские получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. До этого в сети разошлось видео с бойцами 252-го батальона ВСУ у здания Порозовского сельского клуба. Официального подтверждения о заходе военных в регион не поступало. Также была неизвестна дата съемки этих кадров.

Военкор Юрий Котенок отметил, что подобные кадры сделаны с целью пиара. Он напомнил, что украинские ДРГ неоднократно пытались войти на территорию России в Белгородской области и продемонстрировать свое присутствие в приграничье.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные заходили в село Пороз, они удерживали двоих местных жителей. Сейчас мужчины со своими семьями.

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9 августа 2024

Военкор описал способы маскировки украинских диверсантов

Военкор Юрий Котенок рассказал, что украинские диверсанты маскируются не только под гражданское население, но и под журналистов, военных, врачей. По его словам, эти сведения сообщают местные жители.

Вот взяли липового корреспондента ВГТРК — диверсант с картой, где указаны расположения и блокпосты, с оружием действовал под Курском. Тем не менее, его вычислили и взяли. Да, таких может быть гораздо больше и нужно быть готовыми к их вылазкам

Юрий Котенок военкор

Блогер из Курской области Эдгар Бодров рассказал Telegram-каналу Baza о том, что диверсанты маскируются под местных жителей, нуждающихся в эвакуации. Он отметил, что таким образом в его команде, которая вывозит людей, пропали два человека. Они поехали на адрес, где скрывалась ДРГ, и перестали выходить на связь.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. В приграничных населенных пунктах объявлена эвакуация, свои дома покинули 76 тысяч человек.

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      Марина Совина
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