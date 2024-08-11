Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?

Член дружины Ведрашко рассказал о сдаче в плен бойца ВСУ в Курской области

Украинский военнослужащий решил дезертировать из рядов армии и сдаться в плен. Его задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко, член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района. Видео с рассказом россиянина показал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Мужчина рассказал, как он встретился с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в деревню пришел незнакомый человек и попросил воды.

Он сказал, что он с Украины. Я его привез сюда, до Льгова, до поста, где военные стоят, подошел к ребятам, поздоровался, у меня документ проверили. Я сказал, что поймал диверсанта, который хочет сдаться Юрий Ведрашко дружинник

Сдавшийся в плен украинец рассказал, что бронетранспортер, в котором ехала его группа, попал под огонь российских войск и съехал в канаву. Мужчина спрятался в кустах, а утром вышел в деревню. По его словам, он не хотел воевать с русскими, но у него забрали документы, выдали военный билет и принудительно отправили в зону боевых действий.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования. О других задачах мужчина не знал.

Волонтеры поймали украинского диверсанта в Судже

Волонтеры из Суджи 10 августа поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей. У мужчины была при себе граната.

Задержанный представился Русланом и рассказал, что он из Сумской области. Украинец отметил, что в рядах ВСУ или все слишком молодые или слишком старые.

В этот же день в Белгородской области полицейские получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. До этого в сети разошлось видео с бойцами 252-го батальона ВСУ у здания Порозовского сельского клуба. Официального подтверждения о заходе военных в регион не поступало. Также была неизвестна дата съемки этих кадров.

Военкор Юрий Котенок отметил, что подобные кадры сделаны с целью пиара. Он напомнил, что украинские ДРГ неоднократно пытались войти на территорию России в Белгородской области и продемонстрировать свое присутствие в приграничье.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные заходили в село Пороз, они удерживали двоих местных жителей. Сейчас мужчины со своими семьями.

Военкор описал способы маскировки украинских диверсантов

Военкор Юрий Котенок рассказал, что украинские диверсанты маскируются не только под гражданское население, но и под журналистов, военных, врачей. По его словам, эти сведения сообщают местные жители.

Вот взяли липового корреспондента ВГТРК — диверсант с картой, где указаны расположения и блокпосты, с оружием действовал под Курском. Тем не менее, его вычислили и взяли. Да, таких может быть гораздо больше и нужно быть готовыми к их вылазкам Юрий Котенок военкор

Блогер из Курской области Эдгар Бодров рассказал Telegram-каналу Baza о том, что диверсанты маскируются под местных жителей, нуждающихся в эвакуации. Он отметил, что таким образом в его команде, которая вывозит людей, пропали два человека. Они поехали на адрес, где скрывалась ДРГ, и перестали выходить на связь.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. В приграничных населенных пунктах объявлена эвакуация, свои дома покинули 76 тысяч человек.