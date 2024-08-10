Белгородская полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

В Белгородской области полиция получила ориентировку на украинских диверсантов

В Белгородской области полицейские получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в документе указано, что диверсанты могут представляться священнослужителями. Ориентировку получили сотрудники отделов всех районов области.

Как сообщает Baza, утром 10 августа в сети появились видео с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) около здания Порозовского сельского клуба в селе Пороз Белгородской области. Российские военкоры заявили, что оно было снято для пиара. Военкор Юрий Котенок пояснил, что одна из диверсионных групп заехала в российское село, записала короткое видео от имени украинского батальона и быстро уехала обратно на Украину. Официальных подтверждений захода ВСУ в Белгородскую область не было.

Ранее Национальный террористический комитет (НАК) объявил режим КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях.