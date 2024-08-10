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23:47, 10 августа 2024Россия

Украинский военный сдался в плен в Курской области

Смирнов: украинский диверсант сдался в плен в Курской области

Фото: Mykhaylo Palinchak / Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским силам в Курской области, рассказал житель региона Юрий Ведрашко, видео с которым опубликовал в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Как уточнил местный житель, незнакомый мужчина подошел к нему в деревне Журавли Кореневского района Курской области и попросил воды. «Он сказал, что он с Украины. Я его привез сюда, до Льгова», — отметил Ведрашко. Он передал мужчину военным и сказал, что поймал диверсанта, желающего сдаться.

Украинский военнослужащий рассказал Ведрашко, что бронетранспортер ВСУ попал под огонь российских сил и съехал в канаву. После этого боец спрятался в кустах, а утром вышел в деревню.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта, когда ехали эвакуировать местных жителей.

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      Марина Совина
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