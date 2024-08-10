Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

Более 4,4 тысячи человек размещены в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.