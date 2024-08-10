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17:48, 10 августа 2024Россия

Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

Более 4,4 тысячи человек размещены в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.

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      Илона Палей
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