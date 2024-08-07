Пленный украинский боец раскрыл задачи ВСУ в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео. Поставленную перед украинскими военнослужащими задачу раскрыл пленный боец ВСУ, передает Telegram-канал Shot.
«Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования. В принципе, больше как таковых задач не было», — рассказал пленный.
Как заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Киев хотел посеять панику атакой ВСУ в Курской области. Она отметила, что еще одной целью украинских властей была демонстрация подобия активности на фоне постоянных провалов Вооруженных сил Украины на передовой.