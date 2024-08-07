Пленный боец ВСУ: украинские солдаты зашли в Курскую область, чтобы снять видео

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео. Поставленную перед украинскими военнослужащими задачу раскрыл пленный боец ВСУ, передает Telegram-канал Shot.

«Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования. В принципе, больше как таковых задач не было», — рассказал пленный.

Как заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Киев хотел посеять панику атакой ВСУ в Курской области. Она отметила, что еще одной целью украинских властей была демонстрация подобия активности на фоне постоянных провалов Вооруженных сил Украины на передовой.