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11:31, 7 августа 2024Бывший СССР

В МИД России заявили о применении Киевом террористических методов

Захарова: Киев продолжает применять террористические методы на территории России
СюжетДиверсии в России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Киев продолжает применять террористические методы, в том числе диверсии и политические убийства, на российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, запись эфира доступна на Rutube.

«На территории нашей страны он [Киев] продолжает применять террористические методы — совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры», — сказала она.

Во вторник, 6 августа, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать границу России в Курской области. Пограничникам удалось остановить проникновение в регион.

Захарова также заявила, что проведенная ВСУ атака на Курскую область является очередным терактом против мирного населения. Она выразила уверенность в том, что российские правоохранители дадут этому оценку, соберут доказательства и примут все необходимые меры для того, чтобы дело дошло до суда.

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      Александр Курбатов
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