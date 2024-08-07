В МИД России заявили о применении Киевом террористических методов

Захарова: Киев продолжает применять террористические методы на территории России

Киев продолжает применять террористические методы, в том числе диверсии и политические убийства, на российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, запись эфира доступна на Rutube.

«На территории нашей страны он [Киев] продолжает применять террористические методы — совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры», — сказала она.

Во вторник, 6 августа, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать границу России в Курской области. Пограничникам удалось остановить проникновение в регион.

Захарова также заявила, что проведенная ВСУ атака на Курскую область является очередным терактом против мирного населения. Она выразила уверенность в том, что российские правоохранители дадут этому оценку, соберут доказательства и примут все необходимые меры для того, чтобы дело дошло до суда.