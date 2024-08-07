Захарова прокомментировала атаку ВСУ в Курской области

Захарова: атака ВСУ в Курской области является терактом против мирного населения

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является очередным терактом против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Речь идет об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирного населения, против гражданского населения», — прокомментировала произошедшее дипломат.

Она выразила уверенность в том, что российские правоохранители дадут этому оценку, соберут доказательства и предпримут все необходимые меры для того, чтобы дело дошло до суда «и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам».

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. По последним данным, число пострадавших жителей возросло до 28, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.