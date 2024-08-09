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16:14, 9 августа 2024Россия

Минобороны России раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю в зоне СВО в плен сдались 55 военнослужащих ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За минувшую неделю в плен российским военнослужащим сдались 55 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Подробности о том, где и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, в ведомстве не сообщили.

Ранее стало известно, что пятеро солдат ВСУ сложили оружие севернее села Работино в Запорожской области. Как рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, украинские бойцы сдались без боя. Все они оказались мобилизованными, которых отправили на передовую.

До этого сообщалось, что освобожденных из плена бойцов ВСУ полгода проверяет Служба безопасности Украины, после чего их зачисляют в штурмовые отряды. В том числе, речь идет о бойцах без соответствующего опыта и воинской специальности.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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