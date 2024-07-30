Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:46, 30 июля 2024Бывший СССР

Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

Пленный Григорович: освобожденных украинских солдат полгода проверяет СБУ

Фото: Stringer / Reuters

Освобожденных из российского плена солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) полгода проверяет Служба безопасности Украины (СБУ), после чего их отправляют в штурмовые отряды. При этом у бойцов может не быть соответствующего опыта и воинской специальности.

Как рассказал плененный пехотинец Альберт Григорович, вернувшихся из плена украинцев полгода «маринуют». «Пленные, которые возвращаются, их проверяют на вшивость, на работу с Россией. Все твои номера, все прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь», — поделился боец ВСУ.

Пока идет проверка, военнослужащих отправляют в резервные роты. А уже после этого их могут послать сразу на штурмовые действия. «Только уже без твоего согласия», — добавил Григорович.

Фото: Stringer / Reuters

Пленный пожаловался на отношение командования к личному составу

Военнослужащие, попавшие в штурмовые отряды без опыта стрелковых боев, обычно оказываются впереди всей группы во время штурма. Григорович подчеркнул, что лично был знаком с солдатами, которые учились на водителей машин противовоздушной обороны, а после плена попали в пехоту.

«Как у нас принято, техника важнее, чем люди. Людей найдем, а технику нет. То есть за технику больше они волнуются. Даже за дроны. Теряешь разведывательный дрон, который стоит 100 тысяч, и то он волонтерами дан, а командиры начинают тебе буксовать — как ты его потерял? Полную отчетность ты должен дать, рапорт написать», — рассказал он.

Фото: Stringer / Reuters

СБУ проверяет не только вернувшихся из плена, но и тех военнослужащих, у которых есть родственники за границей. По словам Григоровича, у него в России живет дедушка. Из-за этого на телефон бойца установили прослушку, а его самого часто вызывали на беседы.

В России оценили желание украинских военных сдаваться в плен

По словам заместителя главы Главного военно-политического управления Генштаба России Апти Алаудинова, бойцы ВСУ делают все, чтобы сдаться в плен, как только у них появляется такая возможность. Однако в таком случае их чаще всего расстреливают свои же заградотряды.

«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды», — рассказал Алаудинов. Сдающимся в плен украинцам различными способами пытаются помешать дойти до российских сил, добавил он.

Материалы по теме:
Военные перехватили переговоры солдат ВСУ. Они обсуждали стрельбу по мирным жителям
Военные перехватили переговоры солдат ВСУ. Они обсуждали стрельбу по мирным жителям
21 июля 2024
«Там будем грабить, насиловать». Пленный рассказал о планах ВСУ устроить беспредел в Белгороде
«Там будем грабить, насиловать». Пленный рассказал о планах ВСУ устроить беспредел в Белгороде
25 июля 2024
«Когда я увижу своих дочерей?» Морпехи из «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому
«Когда я увижу своих дочерей?» Морпехи из «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому
28 июля 2024

Командование ВСУ бросило военнослужащих в лесополосе

Другой пленный украинский солдат Иван Кицай рассказал о том, как командиры бросили мобилизованных бойцов в лесу. Их обещали отвезти на позиции на несколько дней, а вместо этого оставили в глуши без еды и воды.

Мы приехали под Харьков, переночевали там два дня, получили броню, форму, а потом ночью сели в автобус и поехали дальше. Мы должны были дождаться сопровождающего, который проведет нас на позиции. Сели под деревья, попрятались. Должны были привезти лопаты, чтобы копать позиции, но так ничего и не привезли. Без ничего

Иван Кицайпленный военнослужащий ВСУ

Позже солдат попал в российский плен. По его словам, русские сразу дали ему еды и воды.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

      Набиуллина заявила об уязвимости экономики при высокой инфляции

      Россиянке пришлось рожать на улице возле продуктового магазина в ожидании скорой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше