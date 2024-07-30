Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

Пленный Григорович: освобожденных украинских солдат полгода проверяет СБУ

Освобожденных из российского плена солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) полгода проверяет Служба безопасности Украины (СБУ), после чего их отправляют в штурмовые отряды. При этом у бойцов может не быть соответствующего опыта и воинской специальности.

Как рассказал плененный пехотинец Альберт Григорович, вернувшихся из плена украинцев полгода «маринуют». «Пленные, которые возвращаются, их проверяют на вшивость, на работу с Россией. Все твои номера, все прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь», — поделился боец ВСУ.

Пока идет проверка, военнослужащих отправляют в резервные роты. А уже после этого их могут послать сразу на штурмовые действия. «Только уже без твоего согласия», — добавил Григорович.

Фото: Stringer / Reuters

Пленный пожаловался на отношение командования к личному составу

Военнослужащие, попавшие в штурмовые отряды без опыта стрелковых боев, обычно оказываются впереди всей группы во время штурма. Григорович подчеркнул, что лично был знаком с солдатами, которые учились на водителей машин противовоздушной обороны, а после плена попали в пехоту.

«Как у нас принято, техника важнее, чем люди. Людей найдем, а технику нет. То есть за технику больше они волнуются. Даже за дроны. Теряешь разведывательный дрон, который стоит 100 тысяч, и то он волонтерами дан, а командиры начинают тебе буксовать — как ты его потерял? Полную отчетность ты должен дать, рапорт написать», — рассказал он.

Фото: Stringer / Reuters

СБУ проверяет не только вернувшихся из плена, но и тех военнослужащих, у которых есть родственники за границей. По словам Григоровича, у него в России живет дедушка. Из-за этого на телефон бойца установили прослушку, а его самого часто вызывали на беседы.

В России оценили желание украинских военных сдаваться в плен

По словам заместителя главы Главного военно-политического управления Генштаба России Апти Алаудинова, бойцы ВСУ делают все, чтобы сдаться в плен, как только у них появляется такая возможность. Однако в таком случае их чаще всего расстреливают свои же заградотряды.

«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды», — рассказал Алаудинов. Сдающимся в плен украинцам различными способами пытаются помешать дойти до российских сил, добавил он.

Командование ВСУ бросило военнослужащих в лесополосе

Другой пленный украинский солдат Иван Кицай рассказал о том, как командиры бросили мобилизованных бойцов в лесу. Их обещали отвезти на позиции на несколько дней, а вместо этого оставили в глуши без еды и воды.

Мы приехали под Харьков, переночевали там два дня, получили броню, форму, а потом ночью сели в автобус и поехали дальше. Мы должны были дождаться сопровождающего, который проведет нас на позиции. Сели под деревья, попрятались. Должны были привезти лопаты, чтобы копать позиции, но так ничего и не привезли. Без ничего Иван Кицай пленный военнослужащий ВСУ

Позже солдат попал в российский плен. По его словам, русские сразу дали ему еды и воды.