«Там будем грабить, насиловать». Пленный рассказал о планах ВСУ устроить беспредел в Белгороде

Пленный Ромаев: ВСУ планировали поход на Белгород после возвращения Волчанска

Попавший в российский плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ромаев, который до службы в армии был заключенным и вышел по УДО, рассказал, что его командование планировало поход на Белгород после того, как военные отобьют Волчанск. По его словам, командиры обещали предоставить им карт-бланш на насилие в городе.

Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород, на мирные города, в ту сторону. Там нам дозволено будет все — что хочешь, то и делай — грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом. Конечно, это не нормально, чисто по-человечески, это не нормальные вещи Дмитрий Ромаев пленный солдат ВСУ

Ромаев отметил, что таким способом ВСУ хотели посеять хаос и кошмар среди российского населения, чтобы их «боялись».

Российские военные взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Ранее о ситуации в Волчанске Харьковской области рассказал командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его информации по состоянию на 18 июля, Вооруженные силы (ВС) России выполняли в городе штурмовые действия.

«Первая линия высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед», — добавил Алаудинов.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко также сообщил, что российские военные отрезали украинской армии пути отступления под Волчанском. Кроме того, ВС России удалось вклиниться в оборону ВСУ юго-западнее населенного пункта.

Фото: Reuters

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров предсказал, что Волчанск скоро перейдет под контроль России.

О грабеже мирного населения солдатами ВСУ было известно и ранее

Ранее сообщалось, что украинские солдаты грабят жителей подконтрольного ВСУ Херсона. Как сообщила одна из жительниц, военнослужащие явились в ее дом и начали вскрывать двери подъезда. «Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры», — отметила она.

По ее словам, солдаты заявили ей, что «имущество не должно достаться русским». Женщина также сообщила, что полиция на ее звонок не отреагировала.

Кроме того, украинские военные грабят население подконтрольной им части Запорожской области. Как рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, жители понимают необходимость бежать, когда видят военнослужащих ВСУ. «Выдавая себя за защитников, они нещадно грабят наш край», — подчеркнул он.

Рогов пояснил, что из-за коррупции в армии Украины до обычных солдат доходит малая часть положенного снабжения.