В Запорожье заявили об участившихся случаях грабежа населения со стороны ВСУ

Рогов заявил, что украинские военные усилили грабеж населения в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об участившихся случаях грабежа местного населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, украинские военные, «выдавая себя за защитников, нещадно грабят наш край». Он добавил, что жители понимают необходимость бежать, когда видят военнослужащих ВСУ.

Рогов отметил, что из-за коррупции в армии Украины до обычных солдат доходит малая часть полагаемого снабжения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. По его мнению, причиной для этого может стать подготовка к наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет российская армия.

