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20:05, 15 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область

Рогов заявил, что ВСУ стягивают резервы на линию соприкосновения в Запорожской области

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По мнению Рогова, причиной для этого может стать подготовка к наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет российская армия. В настоящее время украинская группировка на запорожском направлении, утверждает он, составляет около 25 тысяч человек. По данным Рогова, менее чем за неделю она увеличилась на пять тысяч человек.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили подкрепление в Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам одного из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», переброска сил осуществляется преимущественно в темное время суток.

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Алевтина Запольская
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