Стало известно о переброске подкрепления ВСУ в Артемовск

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ перебрасывают подкрепление в Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепления в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом заявил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает РИА Новости.

«Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше», — сказал он. Как утверждает военный, командование республики перебрасывает вооружение и технику на этот участок фронта.

Боец ЧВК также отметил, что преимущественно переброска сил осуществляется в темное время суток. «Вот видите, сейчас техника двигается в сторону Артемовска», — показал он движение вооружения корреспондентам агентства.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал об успехах подразделений группы в районе города. По его словам, вагнеровцы продвигаются в восточной части Артемовска, в направлении реки Бахмутки. «Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — заявил он. Военнослужащий также уточнил, что ВСУ активно ведут разведку с помощью беспилотников.