Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 13 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о переброске подкрепления ВСУ в Артемовск

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ перебрасывают подкрепление в Артемовск

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепления в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом заявил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает РИА Новости.

«Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача — уничтожить нас как можно больше», — сказал он. Как утверждает военный, командование республики перебрасывает вооружение и технику на этот участок фронта.

Боец ЧВК также отметил, что преимущественно переброска сил осуществляется в темное время суток. «Вот видите, сейчас техника двигается в сторону Артемовска», — показал он движение вооружения корреспондентам агентства.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал об успехах подразделений группы в районе города. По его словам, вагнеровцы продвигаются в восточной части Артемовска, в направлении реки Бахмутки. «Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — заявил он. Военнослужащий также уточнил, что ВСУ активно ведут разведку с помощью беспилотников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
Мужчина отправился в магазин за курицей и вернулся домой с миллионами в кармане
Задержание ФСБ более 70 нелегальных мигрантов под Гатчиной попало на видео
Российская школьница избила сверстницу под трек Моргенштерна и попала на видео
Пассажиры самолета с горящим крылом рассказали о панике на борту во время полета
Глава Минобороны Украины анонсировал назначение новых заместителей
Раскрыта связь между характером человека и его пальто
Двоих братьев приговорили к срокам до 18 лет за убийство 18-летнего россиянина
Виктория Боня ответила на обвинения в фотошопе снимка в купальнике
Стало известно о переброске подкрепления ВСУ в Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.