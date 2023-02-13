В ЧВК «Вагнер» сообщили об успехах в районе Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о продвижении подразделений в восточной части Артемовска

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщил об успехах подразделений группы в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

По словам бойца, ЧВК продвигается в восточной части Артемовска, в направлении реки Бахмутки. «Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — заявил он.

Он также отметил, что подразделения могут наблюдать за действиями противника в поселке Ягодное под Артемовском, видеть взорванные заводы, переправы и мосты. Украинская армия, по словам бойца, активно ведет разведку с помощью беспилотников: днем — обычных, а ночью — с тепловизорами.

Ранее стало известно, что мост между Артемовском и Константиновкой был взорван. Теперь украинские войска в городе связаны с другими подразделениями лишь по одной дороге — на Часов Яр.