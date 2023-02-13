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08:47, 13 февраля 2023Бывший СССР

Мост между Артемовском и Константиновкой взорвали

У ВСУ осталась лишь одна открытая дорога для снабжения группировки в Артемовске

Кадр: Telegram-канал Klymenko Time

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске теперь связаны с иными подразделениями украинской армии вне города лишь по единственной дороге — на Часов Яр, поскольку мост на Константиновку взорвали. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Между Бахмутом и Константиновкой взорван мост, прямой транспортной коммуникации между украинскими подразделениями в этих городах больше нет», — говорится в публикации.

Накануне стало известно о планируемом запрете на въезд в Артемовск украинской стороной. Как сообщалось, с 13 февраля в город можно будет попасть лишь по специальным пропускам.

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