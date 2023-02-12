Командир ВСУ сообщил о запрете на въезд для гражданских в Артемовск

Командир ВСУ сообщил о запрете на въезд в Артемовск для гражданских с 13 февраля

Въезд в город Артемовск (украинское название — Бахмут) закроют для гражданских лиц с 13 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на видеообращение командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр.

По словам командира ВСУ, попасть в город можно будет только по специальным пропускам. Въезд закроют в том числе и для волонтеров с гуманитарной помощью.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики и служит транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал продвижение российских сил главной задачей в Артемовске. Он отметил, что Украина регулярно посылает в город подкрепления.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский приказал бойцам ВСУ держаться в Артемовске до получения западного оружия. Помимо этого, политик заявил, что населенный пункт не важен со стратегической точки зрения.