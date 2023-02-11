Пригожин назвал главную задачу в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал продвижение российских сил главной задачей в Артемовске

Главная задача в Артемовске (украинское название — Бахмут) — дать возможность российским войскам продвигаться вперед. Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, пишет РБК.

«Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать, поэтому Бахмут — главная точка притяжения, на которую идет украинская армия», — сказал глава ЧВК «Вагнер», отметив, что Украина регулярно посылает в город подкрепления. «И пока мы там их колбасим, мы рассчитываем, что все остальные будут двигаться, улучшать, занимать позиции, продвигаться и так далее», — заключил Пригожин.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил об огневом контроле у Артемовска. Кроме того, по его мнению, в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в оперативное окружение. Отмечается, что в таком случае они неизбежно сдадут Артемовск.

До этого президент Украины Владимир Зеленский приказал своим военным держаться в Артемовске до получения западного оружия. Помимо этого, политик заявил, что населенный пункт не важен со стратегической точки зрения.