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08:34, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский приказал военным держаться в Артемовске до получения западного оружия

Зеленский заявил, что военные будут держаться в Артемовске до получения западного оружия

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным держаться в Артемовске (украинское название Бахмут) до получения необходимого им западного оружия. Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Figaro.

Зеленский отметил, что Артемовск, со стратегической точки зрения, не так уж важен, так как был полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. Но сдавать его российским войскам Киев не намерен, заявил глава государства.

«Но если они примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?», — сказал президент.

Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун сообщил, что украинские войска несут большие потери под Артемовском. По его словам, в Генштабе уже обсуждается вариант отступления, так как потери не соизмеримы с поставленными задачами.

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Алевтина Запольская
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