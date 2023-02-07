На Украине признали большие потери под Артемовском

Генерал-майор СБУ в запасе Ягун заявил, что ВСУ несут большие потери под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Артемовском. Это признал генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун в беседе с You-Tube каналом Politeka.

«В Генштабе уже давно все это обговаривают, и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города, потому что те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили», — сказал он.

При этом Ягун отметил, что в таком случае ВСУ могут потерять некоторые высоты и оказаться в крайне невыгодном положении.

Ранее The New York Times писала, что украинская армия несет серьезные потери под Артемовском. В материале сказано, что ВСУ измучены почти 12 месяцами тяжелых боев. Издание указывает, что российские силы превосходят украинские по вооружению и численности.

7 февраля также стало известно, что бойцы частной военной компании «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка. Как отмечается, единственная доступная трасса для ВСУ осталась через село Хромово на Часов Яр.