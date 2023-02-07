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12:25, 7 февраля 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка

WarGonzo: бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка. Об этом сообщает в Telegram проект WarGonzo.

«ЧВК Вагнера вышли к трассе Бахмут — Константиновка. Бойцы группы Вагнера вышли к трассе на Константиновку между н.п. Ивановское и Ступочки на западе Бахмута и взяли ее под плотный огневой контроль, оттеснив подразделения 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины)», — сказано в сообщении.

Уточнятся, что в настоящее время военные контролируют четыре из пяти дорог, по которым украинская армия может осуществлять снабжение, эвакуацию и переброску резервов группы войск в Артемовске. Как отмечается, единственная доступная трасса для ВСУ осталась через село Хромово на Часов Яр.

Ранее врио главы региона Денис Пушилин заявил, что для бойцов ВСУ важно удержать трассу «Часов Яр — Артемовск». По этой причине украинская армия перебрасывает дополнительные резервы в виде бронетехники и живой силы из Константиновки. Он подчеркнул, что при разрушении логистики военные Украины окажутся в очень неблагоприятных условиях.

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Кристина Есикова
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