В ДНР заявили о планах ВСУ создать дополнительную линию обороны в Константиновке

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются создать дополнительную линию обороны в Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются создать дополнительную линию обороны в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Мы уже фиксируем, что в самой Константиновке противник пытается оборудовать дополнительные линии обороны. Понимая, каким образом будет развиваться ситуация после освобождения уже непосредственно самого Артемовска», — сказал он.