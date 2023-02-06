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13:13, 6 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о планах ВСУ создать дополнительную линию обороны в Константиновке

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются создать дополнительную линию обороны в Константиновке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются создать дополнительную линию обороны в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Мы уже фиксируем, что в самой Константиновке противник пытается оборудовать дополнительные линии обороны. Понимая, каким образом будет развиваться ситуация после освобождения уже непосредственно самого Артемовска», — сказал он.

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Кристина Есикова
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