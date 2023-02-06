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12:59, 6 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин сообщил о применении химического оружия Украиной

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о применении ВСУ химического оружия в Артемовске и Угледаре

Фото: Пресс-служба главы ДНР / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие против российских солдат в Артемовске и Угледаре, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на артемовском направлении, но и на угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих», — сказал Пушилин.

По его словам, сообщения об этом поступают уже три недели, а химические заряды украинские подразделения сбрасывают с дронов.

Он также сообщил, что положение ВСУ в Угледаре серьезно ухудшилось, что вынудило Киев перебрасывать резервы, которые планировалось отправить в Артемовск.

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