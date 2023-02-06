Пушилин заявил об ухудшении положения украинской армии в Угледаре

Врио главы ДНР Пушилин заявил о серьезном ухудшении положения ВСУ в Угледаре

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре серьезно ухудшилось. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, украинская армия была вынуждена перебрасывать часть резервов, которые планировалось направить на артемовский участок.

Кроме того, как утверждает Пушилин, ВСУ начали минировать многоэтажки на угледарском направлении на тот случай, если им придется отступать.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях. По его словам, у российских бойцов наблюдается тошнота, рвота и головокружение.