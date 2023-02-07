NYT: украинская армия несет серьезные потери под Артемовском

Украинская армия несет серьезные потери под Артемовском (украинское название — Бахмут), стало известно американской газете The New York Times (NYT).

По ее данным, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был забит телами погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В другом госпитале носилки с ранеными военными заполнили коридоры, а в учреждение почти весь день прибывали машины скорой помощи.

«В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится», — рассказал журналистам военный хирург госпиталя Мирослав Дубенко.

В материале сказано, что ВСУ измучены почти 12 месяцами тяжелых боев. Издание указывает, что российские силы превосходят украинские по вооружению и численности. «Особенно сложно, когда у вас 50 парней, а у них — 300», — заявил журналистам украинский пехотинец по имени Павел, который был ранен недалеко от Артемовска.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка.

