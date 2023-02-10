Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 10 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об огневом контроле у Артемовска

Советник Пушилина заявил, что ВС РФ держат дороги у Артемовска под огневым контролем

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России держат дороги у Артемовска под огневым контролем, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

«Уже заявлено о том, что Красная гора освобождена - это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — заявил он.

Кроме того, по его мнению, в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в оперативное окружение. Отмечается, что в таком случае они неизбежно сдадут Артемовск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал своим военным держаться в Артемовске до получения западного оружия. Помимо этого, политик заявил, что населенный пункт не важен со стратегической точки зрения.

Также известно о больших потерях украинских военных в живой силе под Артемовском. Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун рассказал о планах сдать город в ближайшее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Турции под завалами обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни
Зеленский рассказал Дуде о дипломатическом турне по Европе
Рой Джонс раскритиковал решение сборной США пропустить чемпионат мира по боксу
Появились подробности гибели ребенка в московском детсаду
Стилист назвал главные тренды в одежде на весну и лето
Умер первый премьер-министр Казахстана
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
На шоссе в Москве мужчину насмерть придавило двумя грузовиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.