В ДНР сообщили об огневом контроле у Артемовска

Советник Пушилина заявил, что ВС РФ держат дороги у Артемовска под огневым контролем

Вооруженные силы России держат дороги у Артемовска под огневым контролем, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

«Уже заявлено о том, что Красная гора освобождена - это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — заявил он.

Кроме того, по его мнению, в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в оперативное окружение. Отмечается, что в таком случае они неизбежно сдадут Артемовск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал своим военным держаться в Артемовске до получения западного оружия. Помимо этого, политик заявил, что населенный пункт не важен со стратегической точки зрения.

Также известно о больших потерях украинских военных в живой силе под Артемовском. Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун рассказал о планах сдать город в ближайшее время.