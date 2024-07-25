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09:16, 25 июля 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об обещании командования пойти на Белгород

Пленный солдат ВСУ: нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ромаев рассказал о том, что командование обещало военным поход на Белгород сразу после возвращения Волчанска. Его слова передает ТАСС.

«Нам сказали, что отобьем Волчанск, дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону», — сообщил бывший осужденный.

По его словам, командиры обещали позволить им грабить, насиловать и заниматься беспределом: «то, что мы больше всего умеем».

Ранее другой пленный ВСУ Сергей Кожемяко заявил, что украинское командование скрывает от солдат, что их отправят на штурм.

«Что наступать будем, не говорили, это сказали уже непосредственно перед отправкой», — заявил военнослужащий. Он отметил, что позиции, на которые его подразделения отправили для ротации, не были подготовлены, и возвести полевые укрепления оказалось невозможно.

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      Валентин Карант
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